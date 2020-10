Alegeri legislative în Georgia: Opoziţia unită se confruntă cu partidul la putere Georgienii au inceput sa se prezinte la urne sambata pentru alegeri legislative cu un rezultat incert, in timp ce opozitia a reusit sa se uneasca impotriva partidului la putere condus de cel mai bogat om din aceasta tara din Caucaz, din ce in ce mai nepopular, relateaza France Presse. Sectiile de votare s-au deschis la ora 4.00 GMT si se vor inchide la 16.00 GMT, cand sunt asteptate primele exit-poll-uri. Observatori internationali ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au fost desfasurati pentru a urmari scrutinul, ale carui rezultate preliminare nu vor fi cunoscute decat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

