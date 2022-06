Coalitia prezidentiala Ensemble! va avea 245 de deputați in Adunarea Nationala din totalul de 577, in conditiile in care ar fi avut nevoie de 289 de mandate pentru a detine majoritatea. Blocul de stanga Nupes va avea 131, conform rezultatelor alegerilor de duminica din Franta, anuntate de ministerul francez de Interne. Pe locul trei se […] The post Alegeri legislative in Franta. Partidul lui Macron pierde majoritatea absoluta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .