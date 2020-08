Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe rivalul sau republican, presedintele in exercitiu Donald Trump, ca "se eschiveaza" in plina criza de COVID-19, cu o zi inainte de conventia republicana, relateaza AFP.



"Nu il invinovatesc pentru criza COVID. Ii reprosez ca se eschiveaza si ca nu se ocupa de solutii", a spus Biden intr-un interviu pentru postul de televiziune ABC alaturi de Kamala Harris, propunerea sa pentru functia de vicepresedinte.



Trump, aflat in urma lui Biden in sondajele de opinie, este de fapt extrem de criticat…