- Partidul presedintelui rus Vladimir Putin, Rusia Unita, isi pastreaza majoritatea constitutionala de doua treimi in Duma de Stat (Camera Deputatilor), a anuntat luni Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea a aproape 100% din buletinele de vot de la alegerile legislative desfasurate de vineri…

- Partidul pro-Kremlin, Rusia Unita, castiga alegerile parlamentare desfasurate in Rusia in zilele de 17, 18 si 19 septembrie, cu peste 48,46% din voturi, potrivit ultimelor date comunicate de Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia, potrivit Interfax si TASS, in timp ce opozitia evoca fraude electorale,…

- Opozitia rusa a denuntat luni fraude masive in alegerile legislative, in timp ce partidul pro-Kremlin, Rusia Unita, revendica o majoritate de doua treimi in Duma de Stat (Camera inferioara a Parlamentului federal), in urma unui scrutin de la care criticii presedintelui Vladimir Putin au fost exclusi,…

- Partidul Rusia Unita, care il sustine pe presedintele Vladimir Putin, se claseaza pe primul loc in urma scrutinului parlamentar desfasurat in Rusia, conform rezultatelor partiale anuntate duminica seara, arata Mediafax. Partidul Rusia Unita (conservator, nationalist) a obtinut 38,75% din voturi,…

- Vladimir Putin a votat online in alegerile parlamentare ruse, vineri, prima zi a scrutinului prin care vor fi aleși membrii Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului rus. Putin și-a exprimat votul online, in situația in care se afla in carantina dupa infectarea cu coronavirus a mai multora dintre…

- In județul Alba, 178 de candidați au depus contestații, dupa publicarea primelor rezultate la Bacalaureat 2021, sesiunea a doua. Reamintim ca rata de promovare a examenului a fost doar de 31,71%, mai mica fața de cea de anul trecut. Din totalul contestațiilor depuse 65 au fost la Romana, 47 la Biologie,…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) vor avea cele mai multe mandate de deputat in noua legislatura a Parlamentului, noteaza știri.md Astfel, PAS a acumulat 52,80%, BECS 27,17 % și PP Șor 5,74%. Partidul Acțiune și Solidaritate…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Cu 36,53 %, Partidul Acțiune și Solidaritate caștiga alegerile in raionul Falești. Pentru Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și-au dat votul 9637 de alegatori, ceea ce constituie 31,77 %.