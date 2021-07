Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu, va detine 63 din cele 101 mandate in noul Parlament al Republicii Moldova, potrivit calculelor facute de portalul alegeri.md. In urma alegerilor parlamentare anticipate de duminica, PAS a obtinut 52,8% din totalul voturilor valabil exprimate, reusit astfel sa formeze o majoritate parlamentara solida. Sursa foto: Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova In Parlament au mai intrat doar doua formatiuni politice: Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS), format din Partidul Comunistilor din Republica Moldova,…