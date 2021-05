Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat ca liderul Socialistilor, Igor Dodon, si presedintele Partidului Comunistilor, Vladimir Voronin, au ajuns deja la un acord in ceea ce priveste crearea unui bloc electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent.

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. In saptamana care a trecut, liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a anunțat posibila creare a unui bloc electoral de centru-stanga, sugerand de asemenea, ca una dintre componentele lui ar putea fi Partidul Comuniștilor condus de ex-președintele țarii Vladimir Voronin.…

- Fostul președinte al R.Moldova și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, vine cu o reacție la anunțul socialistului Igor Dodon despre formarea unui posibil bloc electoral a partidelor de stinga in cadrul alegerilor parlamentare anticipate. Fostul șef al statului anunța ca formațiunea pe…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, anticipeaza ca in scurt timp, primarul de Chisinau, Ion Ceban, se va alatura unui partid de centru-dreapta din Republica Moldova si va participa la alegerile parlamentare anticipate. Usatii a evitat sa spuna despre ce partid este vorba, insa a mentionat ca Ceban…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) - condus de fostul presedinte prorus al republicii Igor Dodon - cere demisia Maiei Sandu si organizarea de alegeri prezidentiale anticipate intr-o declaratie aprobata de Consiliul republican al PSRM, reunit duminica, la Chisinau, relateaza Ziarul…

- Președintele PSRM, Igor Dodon, a accentuat necesitatea vaccinarii de urgența a angajaților din sistemul educație pentru a reveni la studii cu prezența fizica in clase, in cel mai scurt timp posibil. Subiectul a fost discutat in cadrul unei ședințe de lucru cu primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat joi seara ca o va nominaliza inca o data pe Natalia Gavrilița pentru postul de prim-ministru. „I-am solicitat Nataliei Gavrilita sa pregateasca echipa guvernamentala si sa se prezinte in Parlament”, a declarat Maia Sandu. Natalia Gavrilița Ea a…