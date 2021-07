Stiri pe aceeasi tema

- O prezenta masiva la urne se observa in Transnistria, unde au fost deschise in total 41 de sectii de votare in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care se desfasoara duminica in Republica Moldova, relateaza Radio Chisinau. Pana aproape de orele amiezii votasera deja 17.566 mii de alegatori…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a transmis ca cele doua doua sectii de votare din Bucuresti, deschise pentru alegerile din Republica Moldova, functioneaza in parametrii optimi, cu respectarea masurilor de protectie sanitara. Sase reprezentanti ai AEP se afla la Chisinau, pentru monitorizarea…

- Toate sectiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise, duminica, la ora 7.00, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. "La 7.00 si-au inceput activitatea toate sectiile de…

- 150 de sectii de votare vor fi organizate in afara Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate ce vor avea loc duminica, in tara vecina. Dintre acestea, 12 sectii vor fi organizate in Romania, doua dintre ele fiind in Bucuresti. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Republica…

- Presedintele Platformei DA, Andrei Nastase, a avut o noua intrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko. In cadrul acesteia s-a facut un schimb de opinii despre situatia politica si economica din Republica Moldova, cu accent pe campania ce precede alegerile parlamentare din 11 iulie.

- Dupa ce Serviciile Secrete din Republica Moldova au avertizat ca exista riscul ca anumite secții de votare din Transnistriea sa nu poata fi asigurate, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, susține ca cele trei secții de votare destinate alegatorilor din regiunea transnistreana,…

- La alegerile parlamentare anticipate vor fi deschise mai multe secții de vot pentru diaspora comparativ cu scrutinul prezidențial de anul trecut. Asigurarile vin din partea președintelui Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Șeful CEC spune ca este examinata cifra de 190 de secții de vot, dar o…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a stiut ca TIR-ul de Terapie Intensiva de la Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti nu functioneaza. "Eu, personal, Marcel Ciolacu, am vorbit cu trei manageri de spitale din Bucuresti. Trei manageri de spitale…