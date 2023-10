Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti seara, in contexul vizitei presedintelui Volodimir Zelenski la Bucuresti, ca in opinia sa Ucraina are nevoie de relatii foarte bune cu Romania. Liderul UDMR a subliniat ca Romania a sustinut rezilienta Ucrainei de la bun inceput, din prima zi si a…

- Liderul PSD, a afirmat, luni seara, ca nu a decis in acest moment daca va candida la Presedintia Romaniei. „Nu mi-am facut niciun gand de a candida in acest moment la functia de presedinte al Romaniei. Sunt suficiente provocari, dupa cum bine stiti in acest scurt mandat de aproape trei luni de zile…

- INCULPATUL… Perchezițiile la vila lui Buzatu de la Canțalarești s-au terminat in jurul orei 3.00 dimineața și jandarmii l-au saltat pe Buzatu, ducandu-l la audieri la DNA Iași. Acesta a ieșit din curtea sa, incadrat de jandarmi și polițiști. Probabil știind ca va fi reținut și-a luat preventiv o geanta…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean “Ștefan Cel Mare” Bacau a emis un comunicat in care anunța masurile luate pentru asigurarea ordinii și siguranței publice la evenimentele desfașurate in acest sfarșit de saptamana in județul Bacau. Jandarmii din Bacau vor fi prezenți atat independent, cat și in cooperare…

- Berbec Zile bune la finalul acestei saptamani. Beneficiezi de energie, spor in toate si poti duce la bun sfarsit tot ce iti propui. Tendinta de a exagera este la cote inalte, fie ca este vorba despre problemele tale personale, fie ale altora. Evita implicarea in treburile celorlalti. Rezerva moment…

- Kadirov iși anunța supunerea totala fața de Putin, dupa moartea lui Prigojin: 'Ii datorez viața. Și nu o data, ci de doua ori'Liderul cecenilor Ramzan Kadirov susține ca ii datoreaza viața lui Vladimir Putin. „Și nu o data, ci de doua ori”, transmite Kadirov, in contextul in care șeful Wagner, Evgheni…

- In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci vecini ai Ucrainei sa interzica vanzarile pe piata interna de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand in acelasi timp tranzitul acestor produse pentru a fi exportate in alta parte. Aceasta interdictie urmeaza sa ia…

- Liderul opozitiei poloneze, Donald Tusk, a criticat referendumul planificat de partidul la putere in Polonia, Lege si Justitie (PiS), asupra reformei politicii de azil in UE, considerand ca este invalid, arata surse citate de Agerpres.