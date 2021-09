Stiri pe aceeasi tema

- Norvegienii sunt asteptati luni la sectiile de votare pentru a-si alege un nou parlament (Stortinget), intr-un scrutin ce va duce probabil la la o schimbare a culorii politice a guvernului dupa opt ani de mandat al sefei guvernului conservator Erna Solberg, relateaza AFP si DPA, potrivit Agerpres.…

- Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, a declarat ca, daca va caștiga congresul din 25 septembrie, reface coaliția in ”maxim 48 de ore.” ”Daca voi caștiga Congresul PNL, refac coaliția in maxim 48 de ore”, a precizat Ludovic Orban, la B1 TV, amintind ca cei care l-au dorit pe…

- Premierul Florin Citu a anunțat ca nu va pleca de la Palatul Victoria pentru ca demisia sa din functie ar insemna ca este “iresponsabil”, ca este de acord sa arunce “tara in aer” in prag de iarna. Insa, ia in calcul posibilitatea daramarii Guvernului pana luna viitoare. “Asta ar insemna sa fiu si eu…

- Și a patra ședința a Birourilor Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura a USR PLUS-AUR s-a incheiat fara niciun rezultat. PSD și PNL, cu excepția președintelui PNL, Ludovic Orban, au lipsit din sala. Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat imediat dupa…

- PSD, care este acuzat de o ințelegere pe sub masa cu PNL și cu președintele Klaus Iohannis, pare a avea propriul plan pentru daramarea Guvernului. Surse social-democrate arata ca, in acest moment, AUR a cazut...

- Deputatul social-democrat de Timis, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, susține ca motiunea PSD este ”cea mai corecta” deoarece ii vizeaza pe toti cei care ar trebui sa plece din Guvern, nu doar pe premier. ”Tot Guvernul trebuie sa plece! Alianta USR-AUR este total incapabila. Nu au nici voturile,…

- Florin Cițu ar fi inceput deja sa iși creioneze echipa de dupa Congresul din 25 septembrie, in condițiile in care ar ieși invingator din competiția cu Ludovic Orban. Potrivit unor surse PNL, Raluca Turcan nu s-ar mai regasi in echipa lui Cițu. Pe funcția pe care o deține Turcanin PNL, prim-vicepreședinte…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, ordonanța de urgența privins amanarea creșterii alocațiilor pentru copii de la 1 ianuarie 2022, in loc de 1 iulie anul acesta. Ordonanța a fost adoptata deși Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiectul de act normativ. Printre altele, CES arata, in…