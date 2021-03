Alegeri în Israel. Partidul premierului Benjamin Netanyahu, favorit Aproximativ 6,5 milioane de alegatori israelieni sunt convocati, marti, la urne, in cadrul celui de-al patrulea scrutin legislativ in mai putin de doi ani. Birourile de vot s-au deschis la ora locala 07:00 (05:00 GMT) si urmeaza sa se inchida la 22:00 (20:00 GMT), cand vor fi difuzate rezultatele primelor sondaje efectuate la iesirea de […] The post Alegeri in Israel. Partidul premierului Benjamin Netanyahu, favorit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

