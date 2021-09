Stiri pe aceeasi tema

- Germania alege duminica noua componența a celui de-al 20-lea Bundestag, Parlamentul federal al țarii. Peste 60 de milioane de alegatori sunt așteptați la urne pentru a vota viitorul cancelar al Germaniei, care o va succede pe Angela Merkel. Principalii candidați care se lupta pentru poziția de viitor…

- Astazi sunt alegeri parlamentare in Germania. Sondajele indica o victorie a social-democratilor: succesorul Cancelarului Angela Merkel ar putea deveni Olaf Scholz. Pe listele diferitelor partide candideaza mai multe persoane, originare din Romania. Electoratul german urmeaza sa aleaga unul dintre cei…

- Sondajele din Germania, realizate zilele acestea, releva ca nici un partid nu va obtine un numar suficient de voturi pentru a forma singur guvernul. Negocierile privind formarea unei coalitii se vor prelungi, probabil, pana in noiembrie sau chiar decembrie. Sondajele anticipeaza un scrutin strans intre…

- Candidatul social-democrat la succesiunea Angelei Merkel și-a consolidat statutul de favorit. Olaf Scholz s-a impus in ultima dezbatere de duminica in fața celor doi contracandidați principali. Scholz, ministru de finante si vicecancelar social-democrat, a fost desemnat de 42% dintre telespectatori…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania pare sa se distanteze de Uniunea Crestin-Democrata (CDU) in preferintele electorale pentru scrutinul parlamentar federal, conform celor mai noi date ale sondajelor de opinie, informeaza site-ul T-Online.de. Conform unui sondaj efectuat de Institutul…

- Cancelarul Angela Merkel a facut marti un apel impresionant catre alegatorii germani sa sustina un viitor guvern condus de conservatorul Armin Laschet la alegerile din 26 septembrie, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres. „Cetatenii au alegerea în câteva zile: un guvern…

- Atunci când Angela Merkel își va goli biroul din cancelarie, ea va fi egalat recordul stabilit anterior de mentorul ei, Helmut Kohl, ‘eternul cancelar’.Spre deosebire de cei șapte predecesori ai sai, ea va pleca din proprie voința, la sfârsitul unui mandat întreg,…

- Partidul Social-Democrat (SPD) se claseaza pe primul loc in preferintele de vot inaintea scrutinului parlamentar programat in septembrie in Germania, devansand pentru prima data in ultimii 15 ani Uniunea Crestin-Democrata (CDU), informeaza postul german N-TV. Conform unui sondaj efectuat de Institutul…