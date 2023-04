Stiri pe aceeasi tema

- NCP ar urma sa aiba 48 din cele 200 de locuri in parlament, Partidul nationalist finlandez, locul doi la alegerile de duminica, ar urma sa aiba 46 de locuri, iar social-democratii Sannei Marin 43 de locuri. S-au numarat peste 98 la suta din voturile exprimate.“Este o victorie mare”, a spus Petteri Orpo,…

- Formatiunea de dreapta de opozitie Partidul Coalitiei Nationale (NCP) a castigat alegerile parlamentare de duminica, din Finlanda, astfel ca liderul acesteia, Petteri Orpo, ar urma sa devina premier, in locul Sannei Marin, care si-a recunoscut infrangerea, relateaza AFP, citat de news.ro.NCP ar urma…

- Petteri Orpo, liderul Partidului Coalitiei Nationale din Finlanda, partid de dreapta aflat in opozitie, a revendicat victoria duminica in alegerile parlamentare, informeaza Rador.Intr-un discurs adresat sustinatorilor sai, Petteri Orpo a declarat ca partidul sau a castigat "cel mai mare mandat" si…

- Partidul Social-Democrat al sefei executivului finlandez Sanna Marin si rivalul sau de centru-dreapta se afla umar la umar in urma alegerilor legislative de duminica, urmate foarte aproape de extrema-dreapta, indica rezultatele partiale ale scrutinului citate de AFP si Reuters, conform Agerpres.Numaratoarea…

- Finlanda organizeaza duminica alegeri parlamentare, dupa o legislatura complexa, marcata de orientarea brusca a tarii nordice catre NATO, declansata de invazia Ucrainei de catre un vecin comun, Rusia. Postul de sef al guvernului va fi disputat de actualul premier social-democrat, Sanna Marin, care va…

- In ajunul alegerilor legislative foarte stranse din Finlanda, rivalul de dreapta al premierului Sanna Marin s-a declarat sambata „optimist”, cu un usor avantaj in sondaje, scrie AFP.„Am avut o campanie grozava, avem cei mai buni candidati din toata Finlanda si suntem primii in sondaje, asa ca sunt…

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin s-a declarat luni deschisa discutiilor cu privire la posibilitatea de a dona Ucrainei avioane de lupta F-18 care urmeaza sa fie inlocuite in curand cu avioane F-35 mai moderne, relateaza France Presse. Kievul, care a obtinut recent livrarea de tancuri occidentale,…