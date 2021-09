Stiri pe aceeasi tema

- Partidul pro-Kremlin, Rusia Unita (de guvernamânt), a obtinut o victorie clara în alegerile parlamentare de la sfârsitul saptamânii trecute în Rusia, acumulând 49,8% din voturi, a anuntat marti, la Moscova, Comisia Electorala Centrala rusa, dupa numararea tuturor…

- Romania nu recunoaste legitimitatea alegerilor pentru Duma de Stat a Federatiei Ruse organizate, duminica, in Crimeea, si reafirma sprijinul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Sursa citata aminteste ca Romania nu recunoaste nici…