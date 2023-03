Alegeri în Cuba: duminică s-a votat pentru reînnoirea Adunării Naţionale Cubanezii au votat duminica pentru reinnoirea Adunarii Nationale pentru urmatorii cinci ani, intr-un scrutin parlamentar fara incidente sau surprize, cu 470 de candidati candidand pentru 470 de locuri, informeaza luni AFP, citat de Agerpres. Cele 23.648 de sectii de votare s-au inchis la ora locala 19.00 (23:00 GMT), cu o ora mai tarziu decat anuntasera anterior autoritatile electorale, in timp ce rata de participare, singura miza, ramane inca necunoscuta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turkmenistanul isi alege duminica deputatii in primele alegeri legislative de la reforma constitutionala care a consolidat in ianuarie controlul familiei Berdimuhamedov asupra acestei tari izolate din Asia centrala, relateaza AFP.Birourile de vot din aceasta tara s-au deschis la ora locala 07.00…

- Partidul Național Țaranesc Creștin Democrat, condus de Aurelian Pavelescu, și Alianța Național Creștina, condusa de fostul senator PDL Mircea Andrei, au incheiat un Protocol de colaborare și parteneriat in vederea constituirii unei alianțe politice, conform unui comunicat de presa. Fii la…

- Consiliul director al grupului auto francez Renault SA a votat in favoarea reechilibrarii aliantei cu producatorul auto japonez Nissan Motor Co., informeaza Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat a fost arestat vineri dupa ce a amenintat ca va comite un atac in timp ce calatorea cu un tren de mare viteza in estul Frantei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Vineri, 27 ianuarie, la Frasin, au avut loc lucrarile Conferinței Județene de alegeri a Organizației Femeilor Social Democrate. La conferința au participat 155 de delegate din toate localitațile județului Suceava dar și numeroși invitați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Alegatorii din Liechtenstein au respins cu o larga majoritate duminica o propunere de interzicere a cazinourilor, intr-un referendum care a polarizat micul principat cu 40.000 de cetateni, relateaza Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bulgaria va avea noi alegeri parlamentare anticipate in primavara, a cincea oara in ultimii doi ani, dupa ce vineri si socialistii au esuat in formarea unei majoritati, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…