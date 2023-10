Alegeri importante în Polonia: Partidul liberal PiS nu poate forma guvernul. Tusk: Am câștigat libertatea Nationalistii aflati la putere in Polonia sunt in frunte dupa alegerile parlamentare de duminica, dar fara majoritate, arata un sondaj la iesirea de la urne, ceea ce indica posibilitatea ca opozitia liberala sa incerce sa formeze o coalitie de guvernare, relateaza Reuters. Exit-pollul Ipsos a acordat partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS) 36,8% din voturi, ceea ce s-ar traduce prin 200 de parlamentari in parlamentul cu 460 de locuri. Cea mai mare alianta de opozitie, Coalitia Civica (KO), de orientare liberala, ar urma sa obtina 31,6% din voturi, ceea ce i-ar conferi 163 de locuri. Insa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

