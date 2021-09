Alegeri Germania: Un ultim apel al Angelei Merkel pentru a-l vota pe Armin Laschet, pentru "viitorul" Germaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua zile înainte de alegeri, Angela Merkel a pledat vineri în favoarea protejatului sau Armin Laschet, garant al „stabilitații”, în timp ce zeci de mii de tineri, conduși de Greta Thunberg, au demonstrat în toata Germania în favoarea „unei schimbari…

- Candidatul social-democrat la succesiunea Angelei Merkel și-a consolidat statutul de favorit. Olaf Scholz s-a impus in ultima dezbatere de duminica in fața celor doi contracandidați principali. Scholz, ministru de finante si vicecancelar social-democrat, a fost desemnat de 42% dintre telespectatori…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a aruncat din nou în campanie electorala, marti, aducând un sprijin consistent candidatului taberei sale conservatoare, Armin Laschet, în mari framântari cu mai putin de trei saptamâni înaintea unui scrutin indecis, scrie ziarul Courrier…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi saptamana viitoare pe conservatorul Armin Laschet (CDU) si social-democratul Olaf Scholz (SPD), ambii candidati la succesiunea cancelarului german Angela Merkel in cazul in care taberele lor respective vor castiga alegerile legislative din 26 septembrie,…

- La o saptamana dupa ce inundatii devastatoare au lovit vestul Germaniei, guvernul a aprobat un pachet de ajutor de urgenta in valoare de sute de milioane de euro, informeaza miercuri DPA . Guvernul federal va aloca pana la 200 de milioane de euro. Suma este similara cu cea oferita de landurile afectate…

- Infrastructura rutiera din Germania suferit daune de circa 2 miliarde de euro ca urmare a dezastrelor naturale care au afectat țara. Doar repararea distrugerilor la calea ferata si în gari ar costa circa 1,3 miliarde de euro, potrivit calculelor facute de ministerul transporturilor german.…

- Armin Laschet a fost surprins razand in timpul unei vizite pe care a efectuat-o sambata, in orasul Erftstadt, devastat de inundațiile din Germania, iar imaginile au devenit rapid virale, provocand un scandal. In aceeași zi, potentialul succesor al Angelei Merkel in functia de cancelar al Germaniei a…