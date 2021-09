Alegeri Germania: Cum a schimbat Angela Merkel Europa în cei 16 ani în care a condus Germania Alegerile de duminica din Germania reprezinta sfarșitul unei ere și nimeni nu poate spune cu siguranța ce va urma. Cancelarul german Angela Merkel renunța la putere dupa 16 ani, perioada in care a avut un impact major asupra UE. De-a lungul acestei perioade, a fost un aparator ferm al pastrarii Uniunii Europene unite, chiar daca uneori a fost nevoie sa joace rolul unui manager de criza controversat, r elateaza Euronews. Viața ei a fost marcata de mutarea in Germania de Est, in copilarie, cand tatal ei a acceptat un loc de munca ca pastor acolo. Faptul ca a crescut intr-un stat socialist i-a influențat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

