Alegeri cruciale in Austria, cu miza si pentru Romania. Potrivit rezultatelor exit-poll, partidul cancelarului Karl Nehammer pierde alegerile regionale si majoritatea in Parlament, inregistrand cel mai mic rezultat istoric – sub 40%, in scadere cu 10 procente fata de anul 2018. Alegerile regionale ar fi fost, de altfel, si motivul pentru care oficialul austriac a decis sa blocheze aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. Cancelarul a insistat in campania sa electorala, inca de la inceput, pe problemele legate de imigratie si azil. The post Alegeri cruciale in Austria. Rezultate exit-poll:…