- Criza prin care trece Europa și, implicit, Romania a determinat unii comercianți, producatori sau constructori sa-și largeasca gama de produse/servicii. Sau sa o adapteze la ceea ce ar putea fi nevoile viitoare. Pe mailuri se gasesc acum oferte la produse sau servicii la care puțini se gandeau in vremuri…

- Alege magazinele „La Strada"! Calitate maxima! Satisfacție garantata! Reduceri insemnate! Produse din noua colecție primavara-vara care o sa te dea pe spate! Ne mai desparte doar o zi de luna martie, luna cadourilor, motiv pentru care nu trebuie sa ratezi ofertele din magazinele ...

- Daca ai petrecut ceva timp in Portugalia, ai intalnit, fara indoiala, emblematicele pasteis de nata. Acestea tarte cu margini crocante și centrul cremos și suprafețele atent caramelizate. In capitala și in intreaga țara, sunt ieftine, sunt delicioase și sunt absolut omniprezente; ai putea spune chiar…

- Combinand oțetul de mere și morcovii, vei obține o crema antiinflamatoare ce reduce aspectul varicelor și stimuleaza circulația sanguina. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Inghețata sau gelato, acest desert dulce și rece este deliciul verii și nu numai. Deși poate fi dificil sa faci diferența intre inghețata și gelato de la distanța, acestea sunt destul de distincte. Care sunt originile inghețatei și ale gelato-ului, diferențele dintre ele și care dintre ele este mai…

- Eladerm, brandul romanesc de dermato-cosmetice produse in Alba Iulia de catre tanarul farmacist Emanuel Lazar, continua sa se dezvolte indiferent de schimbarile generate in piața de catre pandemia Covid-19, prin lansarea unei game anticadere a parului – Capilforte. Una dintre cele mai așteptate game…

- In perioada 24-30 decembrie 2021, angajații Serviciului Vamal au prevenit 13 tentative de trafic ilicit de marfuri: Zece dintre acestea au fost inregistrate de catre inspectorii de la postul vamal Leușeni, care au depistat urmatoarele bunuri nedeclarate in rezultatul controlului vamal: telefoane mobile,…

