- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat, luni, ca a aprobat, prin ordin de ministru, modificarea si completarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, astfel incat

- Alegatorii din Kazahstan au votat pentru modificarea Constituției in cadrul unui referendum ordanizat duminica, scrie Reuters. Schimbarea legii supreme a fost propusa de presedintele Kasim-Jomart Tokaev.

- Comisia electorala centrala din Kazahstan a anuntat luni ca electoratul a aprobat prin referendumul de duminica modificarile constitutionale propuse de presedintele Kasim-Jomart Tokaev, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul presedinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, a dat asigurari luni, intr-un interviu, ca membrii familiei sale nu sunt mai presus de lege si nu ar trebui sa fie la adapost de campania anticoruptie dusa de succesorul sau, Kasim-Jomart Tokaev, in aceasta tara din Asia Centrala, informeaza…

- Deputații ar urma sa fie lipsiți de imunitate parlamentara in cazul infracțiunilor de corupere activa sau pasiva, trafic de influența, exces sau abuz de putere, imbogațire ilicita și spalare a banilor. In acest sens, in cazul acestor acuzații, nu va mai fi necesara incuviințarea Parlamentului pentru…

- Romania trebuie sa clarifice daca este republica prezidentiala sau parlamentara, iar acest lucru ar trebui stabilit printr-un proiect de revizuire a Legii fundamentale, afirma presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, care mentioneaza insa ca "de fiecare data se gasesc argumente sa fie amanata…

- Kazahstanul a anuntat joi organizarea la 5 iunie a unui referendum privind o reforma constitutionala sustinuta de presedintele Kasim-Jomart Tokaev in urma revoltelor si manifestatiilor violente care au zdruncinat aceasta tara in ianuarie a.c., transmite AFP. Noua arhitectura a statului se va modifica…

- Curtea Constituționala a dat Aviz negativ pentru proiectul de lege pentru modificarea articolului 46 din Constituție. Sesizarea a fost depusa la 11 noiembrie 2021, de un grup format din 56 de deputați.