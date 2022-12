Stiri pe aceeasi tema

- USR anunta ca va depune saptamana viitoare o motiune simpla la adresa ministrului de interne, Lucian Bode, pe care il acuza, impreuna cu toti reprezentantii PNL, de esecul Romaniei pentru aderarea la spatiul Schengen. Liderul formatiunii, Catalin Drula, mai spune ca diplomatia si reprezentantii externi…

- Din septembrie ocupa si calitatea de consilier personal al primarului Vergil Chitac Caliminte are mai multe terenuri si masini Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea…

- Ultimele discuții pe tema extinderii spațiului Schengen par sa puna probleme aderarii Romaniei atat prin opoziția Austriei fata de Bucuresti, cat și prin cea a Olandei fața de includerea Bulgariei. UPDATE Datele FRONTEX arata ca in primele 9 luni ale anului 2022 s-a inregistrat o creștere de aproximativ…

- Liderul USR Bucuresti, Vlad Voiculescu a declarat luni in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre Nicusor Dan, ca i se pare ca in buna masura face ce trebuie, fara sa fie exaltat de dinamica cu care se intampla lucrurile in primarie. Voiculescu a dat asigurari ca USR va avea candidat la…

- Premierul maghiar Viktor Orban sfideaza din nou administrația de la București! Liderul de la Budapesta a purtat un fular cu harta Ungariei Mari, la intalnirea cu jucatorul Balazs Dzsudzsak. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sa tot am vreo 26 de ani de cand ma invart in lumea asta a presei. Țin minte cu ce entuziasm am inceput la Uniplus Radio și cum traiam atunci ceea ce unul dintre șefii de la București a numit „perioada romantica a presei”. Țin minte ce respect aveam pentru ziariștii din presa scrisa, mi […] Articolul…

- Agenția Naționala de Integritate o acuza pe Clotilde Armand de incompatibilitate și a sesizat Parchetul Inaltei Curți in acest caz. ANI susține ca primarul sectorului 1 s-a numit pe sine managerul unui proiect finanțat din fonduri europene. „In exercitarea atribuțiilor de primar, ARMAND CLOTILDE MARIE…

- Alexandru Pirja, unul dintre cei 4 tineri disparuți a fost gasit in Gara de Nord din Bucuresti. Acesta a fost disparut alaturi de alți trei tineri din comuna Moțca. Cautarile continua pentru depistarea celorlalți adolescenți. „La data de 05 octombrie a.c., in urma colaborarii dintre polițiștii ieșeni…