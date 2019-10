Stiri pe aceeasi tema

- "Organizatia ALDE Sibiu, prin presedintele Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a depus astazi la Judecatoria Sibiu o cerere de chemare in judecata a Facebook cu sediul in Statele Unite. Din 28 octombrie pagina oficiala de Facebook a fost blocata de Facebook. Desi s-au cerut lamuriri pe toate canalele disponibile…

- ”Am citit in presa declarațiile președintelui in funcție, care se inchipuie "intr-un plin razboi cu PSD" și care iși instiga partidul la ura și la lupte imaginare. Articolul 80 din Constituție spune ca președintele este garantul unitatii naționale. Unde este unitatea, atunci cand președintele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, se declara convins de nevinovatia fostului deputat Marko Attila, achitat definitiv in dosarul ANRP, exprimandu-si speranta ca acesta va scapa de acuzatii si in celelalte doua cauze penale in care a fost inculpat, transmite Agerpres. "Veste buna: Marko Attila a fost…

- Dosarul Turceni-Rovinari a fost amanat de judecatorii Inaltei Curți pentru 7 octombrie, dupa ce Curtea Constituționala nu a motivat decizia pe completurile specializate. La termenul din 7 vor fi audiați doi martori. ICCJ a amanat dosarul in septembrie avand in vedere decizia Curții Constituționale…

- Magistrații instanței supreme au constatat legalitatea rechizitoriului prin care fostul trezorier PSD Mircea Draghici a fost trimis in judecata de procurorii DNA și au dispus inceperea judecații dosarului, decizia nefiind definitiva. ICCJ a constatat și legalitatea administrarii probelor.„Constata…

- Decizia Tribunalului Sibiu este una definitiva. Fostul prefect al judetului, Adela Muntean, o suspendase din functia de primar al municipiului Sibiu pe Astrid Fodor, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Municipiul Sibiu este condus incepand din 19 iulie, ca urmare…