ALDE nu susține organizarea alegerilor anticipate: Un asemenea plan va împinge România într-o perioadă de instabilitate politică ALDE a transmis, marți, pe Facebook, ca nu susține organizarea de alegeri anticipate, iar declarațiile prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan nu fac decât &"sa creeze nervozitate în societate și îngrijorare în mediul de afaceri&".

Potrivit formațiunii, declarațiile lui Rareș Bogdan nu fac decât sa &"determine companiile prezente în România sa-și amâne investițiile și planurile de dezvoltare&".

&"Le reamintim celor din partidul de guvernamânt ca au primit votul nostru la învestire ca sa guverneze și nu ca sa introduca teme parazitare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

