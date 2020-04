ALDE nu a fuzionat cu PNL Suceava și alte opt comune limitrofe au intrat in carantina in urma ordonanței militare numarul 6. Transportul in comun a fost interupt, fiind permis doar cel de marfuri și de persoane cu activitați economice, de securitate sau de administrație publica. In ciuda faptului ca se anunțase ca nu se va ajunge la inchiderea localitaților, deja Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firma de curierat DPD Romania sprijina cu transport gratuit toate entitațile din domeniul medical implicate in acțiuni de sprijinire a spitalelor cu aprovizionarea de echipamente medicale și dezinfectanți. Anunțul a fost facut de subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc. Detalii se pot obține…

- Incepand de luni, 23 martie, transportul local din municipiul Suceava a fost redus cu 40%, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Incepind de azi in municipiul Suceava am redus trransportul local cu 40%. Va rog sa respectați acest lucru sa nu va inghesuiți in autobuze, in stațiie de autobuz. Noi vom incerca…

- Pandemia de coronavirus și masurile luate pentru limitarea raspandirii virusului continua sa produca efecte in toate domeniile de activitate.De luni, 23 martie, in municipiul Suceava se va aplica o restrangere a activitații societații de transport public in comun, prin reducerea numarului de curse,…

- Ziarul Unirea Deșeuri periculoase din Alba, depozitate ilegal in Suceava: Dosar penal pentru nereguli la colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor Deșeuri periculoase din Alba, depozitate ilegal in Suceava: Dosar penal pentru nereguli la colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor Mai…

- Și la trei saptamani dupa ce Guvernul Dancila picase prin moțiune de cenzura, iar cabinetul Orban aștepta sa primeasca votul de investitura, Ion Ghizdeanu semna ordine de plata direcționand bani din Fondul de Dezvoltare și Investiții creat de Liviu Dragnea și Darius Valcov, potrivit Hotnews. Cea mai…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in decembrie 2019 au totalizat 602,09 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 166,53 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In decembrie 2019, au beneficiat de acest ajutor…

- Strica tot ce le sta in cale. Persoane necunoscute au vandalizat o banca instalata in scuarul de la intersecția strazilor Ion Pelivan si Suceava din Capitala.Despre acest caz a anuntat pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brinzaniuc, pe pagina sa de Facebook.

- Cei 60 de copii inscriși la Gradinița „Dumbrava Minunata” de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din zona centrala a Sucevei, au fost mutați la Seminarul Teologic, in subordinea caruia se afla. Asta, pentru ca actuala cladire a gradiniței este demolata, iar in locul ei va fi construita una mai spațioasa.…