- Doi straini originari din Ucraina și Federația Rusa, fara acte de identitate au fost depistați de catre ofițerii Biroului migrație și azil al MAI. Aceștia au intrat in țara ilegal, eludand punctul de trecere al frontierei de stat.Pe cazul dat a fost inițiata o cauza penala.

- In ultimii 50 de ani, condițiile de locuit ale moldovenilor s-au imbunatațit de 2,7 ori. Daca in 1970, la fiecare locuitor din Moldova reveneau, in mediu, 12 m2 spațiu de locuit, atunci in prezent, acest indicator a atins cota de 32,8 m2 pentru fiecare locuitor. Statistica este una fomala, dar cifrele…

- Mii de cetateni romani au votat in primele doua zile ale alegerilor prezidentiale din Romania la cele 37 de sectii de votare deschise in Republica Moldova. Cei mai multi alegatori si-au exercitat dreptul la vot la sectiile din Capitala.

- CAUTAȚI… In seara zilei de 07 noiembrie, un grup de tineri a vandalizat aranjametele florale așezate intr-un suport metalic, amplasat pe aleea pietonala, dinspre Biserica „Domneasca”, catre Hotelul „Moldova” din municipiul Barlad. Polițiștii locali au ajuns in zona la scurt timp dupa producerea incidentului. …

- Trei barbați originari din Azerbaidjan, Uzbekistan și Turcia, cu varste cuprinse intre 41 și 49 de ani, dar și o tanara de 20 de ani, originara din Uzbekistan, au fost deconspirati ca munceau ilegal, fara acte permisive, intr-un local de agrement din Capitala.

- Unsprezece cetateni turci, intre care trei copii, care au trecut frontiera din Serbia pentru a ajunge ilegal intr-un stat din vestul Europei, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin. Alaturi de acestia au fost prinsi doi afgani si un roman, care ii ajutau in demersul…

- Un cetatean roman si trei din Republica Moldova sunt cercetati de DIICOT pentru trafic international de droguri de mare risc, in cauza fiind ridicate 20 de kilograme de heroina, cu o valoare de piata de aproximativ 1.500.000 de euro.