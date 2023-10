Alcool, consum de droguri și declarații în fals, în trafic Zilnic polițiștii rutieri depisteaza in trafic o serie de nereguli, iar cel mai des se confrunta cu șoferi care conduc sub influența consumului de alcool și droguri. Miercuri, pe DN66, brigada rutiera a depistat și un șofer, care pe langa ca avea permisul suspendat a furnizat verbal datele de identificare ale fratelui. „La data de 12 octombrie 2023, in jurul orei 15:55, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au oprit in trafic, pe raza comunei Branișca autoturismul condus de un barbat in varsta de 68 de ani, din comuna Branișca. Barbatul a fost supus testarii cu aparatul alcooltest,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 01 octombrie 2023, in jurul orei 10:40, un echipajul rutier din cadrul Poliției Municipiului Oraștie a oprit in trafic, pe D.J. 705 G, in satul Romoșel autoturismul condus de un barbat de 52 de ani, din comuna Romos. In urma verificarilor in bazele de date, polițiștii au stabilit…

- La data de 25 septembrie 2023, in jurul orei 03:40, polițiștii Biroului Ordine Publica Deva au oprit in trafic, pe o strada din municipiul Deva, autoturismul condus de un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Deva. Ca urmare a controlului vehiculului, polițiștii au gasit, intr-un loc…

- Depistata de politisti conducand fara a detine permis Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Calinesti au depistat o femeie de 33 de ani, din Calinesti, care conducea un autoturism pe DJ 704, pe raza localitatii de domiciliu.Insa, in urma verificarii in bazele de date ale Politiei Romane, s…

- Doi șoferi hunedoreni s-au rasturnat, la sfarșitul saptamanii, cu autoturismul, datorita consumului de alcool, la volan, iar un altul a fost depistat in trafic, de catre polițiștii de la serviciul rutier. De asemenea, un tanar de 23 de ani, din Hațeg, a fost oprit și depistat sub influența substanțelor…

- Politistii rutieri din Hateg, impreuna cu cei ai Secției 7 Poliție Rurala Baru, din judetul Hunedoara, au efectuat o razie in urma carora au acordat 34 de amenzi in valoare de 29.580 de lei. 14 permise de conducere au fost retinute, din care 13 pentru depașirea limitei legale de viteza și unul pentru…

- Ca urmare a avertizarilor meteorologice – cod portocaliu și cod rosu, emise pentru județul Hunedoara, prin intermediul numarului unic de urgența 112, pana la orele 08.00 (22 iulie 2023), s-au primit 40 de apeluri prin care se solicita intervenția echipajelor operative. Astfel, 60 de…

- Doi motociclisti din Ungaria au decedat, iar un al treilea, de asemenea cetatean al tarii vecine, a fost ranit grav, intr-un accident produs duminica dupa-amiaza pe drumul national DN 68, intre Caransebes si Hateg. Un sofer din Petrosani s-a angajat intr-o depasire si a intrat in coliziune cu un grup…

- Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti care se deplasau din sens opus, pe DN 68, intre Caransebes si Hateg, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Hunedoara, citat de Agerpres.Accidentul…