- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP, favorit nr. 3) a declarat sambata ca este pregatit fizic si psihic si ca nu-i este teama de de finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, de duminica seara, unde-l va infrunta pe norvegianul Casper Ruud (7 ATP, favorit nr. 5),…

- Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP) și Casper Ruud (23 de ani, 7 ATP) s-au calificat in finala US Open. Caștigatorul va lua marele trofeu, dar va urca și pe primul loc in ierarhia ATP. Carlos Alcaraz - Casper Ruud, finala masculina la US Open, va fi duminica, televizata pe Eurosport Alcaraz a trecut in semifinale…

- Casper Ruud și Carlos Alcaraz s-au calificat in finala de la US Open 2022, dupa doua meciuri spectaculoase cu Karen Khachanov, respectiv Frances Tiafoe, iar duminica se vor duela atat pentru marele trofeu, cat și pentru prima poziție in clasamentul ATP.

- Karen Khachanov, favoritul numarul 27 de pe tabloul de simplu masculin, s-a calificat in semifinale la US Open 2022 dupa ce a trecut de Nick Kyrgios in 5 seturi, cu scorul de 7-5, 4-6, 7-5, (3) 6-7, 6-4, la capatul unui meci care a durat trei ore și 41 de minute de joc. Aceasta este prima semifinala…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, fiind invins in patru seturi, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, de americanul Frances Tiafoe (locul 26 ATP), luni, la New York. Nadal (36 de ani), cvadruplu campion la US…

- Tenismenii spanioli Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, doi dintre favoritii ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, s-au calificat in optimile de finala ale aceste competitii, dotata cu premii totale de 60 de milioane de dolari, in urma victoriilor obtinute sambata la Flushing Meadows.…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a ramas inflexibil cu privire la refuzul sau de a se vaccina impotriva Covid, chiar daca aceasta pozitie, care l-a facut deja sa rateze Openul Australiei in luna ianuarie, il va impiedica sa joace si la Openul Statelor Unite in aceasta vara, relateaza Agerpres , citand…

