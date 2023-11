Stiri pe aceeasi tema

- Cernisov se asteapta ca rezervele de gaze din Ucraina sa depaseasca 16 miliarde de metri cubi la inceputul actualului sezon de incalzire, volum suficient pentru ca tara sa traverseze iarna. Sezonul de incalzire incepe de obicei in a doua jumatate a lunii octombrie. ”Consumul general de gaze al Ucrainei…

- Grupul internațional Onclusive, specializat in monitorizarea presei și in conceperea de reviste de presa, a anunțat ca va renunța la peste 200 de angajați in decurs de cateva luni. Aceștia vor fi inlocuiți de inteligența artificiala. Acesta este primul plan de disponibilizare de o asemenea amploare…

- “In urma aplicarii metodologiei de calcul a averii estimate, grupul persoanelor fizice cu averi mari va fi format din persoanele fizice care indeplinesc criteriul deținerilor patrimoniale de peste 25 de milioane de euro. ANAF va notifica persoanele fizice cu privire la faptul ca fac parte din grupul…

- Grupul chinez Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), cel mai mare producator de baterii pentru vehicule electrice din lume, va produce noile sale baterii Shenxing la uzinele din Germania si Ungaria, alaturi de uzinele din China, a declarat luni inginerul sef de la CATL, Gao Pengfei, la…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, considera ca, dupa moartea lui Prigojin, nu se mai poate vorbi, la propriu, de grupul Wagner ca forța militara serioasa. ”Grupul nu mai exista”, a spus Reznikov intr-un interviu pentru ”Welt am Sonntag”. Dar, in opinia ministrului ucrainean, dispariția…

- O delegatie a principalului bloc regional din Africa de Vest, ECOWAS, s-a intalnit sambata cu presedintele destituit al Nigerului, Mohamed Bazoum, si a purtat discutii cu liderul juntei, generalul Abdourahmane Tiani, in capitala Niamey, a declarat un purtator de cuvant al presedintiei nigeriene a organizatiei,…

- Grupul informatic american Alphabet Inc. se confrunta cu o noua, si din multe puncte de vedere binevenita, problema, referitoare la cum sa-si cheltuie rezervele de lichiditati care continua sa se acumuleze, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Proprietarul Google a generat lichiditati in valoare de…