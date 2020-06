Stiri pe aceeasi tema

- Anul apicol a inceput slab pentru apicultorii din judetul Satu Mare, cu recolte mici atat la rapita dar si salcam slab inflorit, a declarat presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA) Satu Mare, Nicolae Cornea, joi, pentru AGERPRES. "Apicultorii sunt nemultumiti de culesul la…

- Apicultorii tulceni se confrunta, pentru al doilea an consecutiv, cu problema secetei, iar pandemia de coronavirus accentueaza situatia deosebita in care se afla apicultura, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele filialei teritoriale a Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA), Cristian Livinschi.…

- Un barbat de 33 de ani, din comuna Glogova, a fost retinut pentru violenta in familie dupa ce si-ar fi agresat parintii, se arata, marti, intr-o informare postata pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Potrivit sursei citate, luni, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- De la București și pana la Washington, guvernanții și-au modificat indicațiile și ne cer sa purtam maști. Raed Arafat ne-o spune noua. Donald Trump o spune americanilor. Dar ei aveau alta parere cu nu foarte multa vreme in urma. Raluca Toma este cercetator in cadrul Median Research Centre, un think…

- Rusia isi suspenda toate zborurile catre si dinspre tara, inclusiv repatrierea cetatenilor sai, cu scopul de a limita riscul unui nou val de infectii cu noul coronavirus, potrivit Reuters, potrivit Agerpres. Centrul operational dedicat coronavirusului a declarat ca suspendarea se aplica tuturor zborurilor…

- Jandarmul Sorin Andrici a alergat 100 de kilometri in scara unui bloc cu zece etaje din municipiul Tulcea pentru copiii diagnosticati cu autism, a anuntat vineri, intr-un comunicat de presa Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ), difuzat de Agerpres.Andrici a inceput sa alerge joi dimineata, in jurul…

- Autoritațile buzoiene au deschis patru dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, toate in decurs de o saptamana. In doua dintre ele, este cercetat un buzoian care a fugit de doua ori din Centrul de Carantina de la Poiana Pinului. Prima data a parasit incinta in data de 24 martie, insa a…

- Camere cu mizerie și mucegai – asta au gasit inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Dolj in centrul de carantina din Calafat. Primaria orașului a fost amendata in urma unui control, dupa ce mai multe persoane aflate aici au reclamat condițiile in care trebuie sa stea, anunța MEDIAFAX.23…