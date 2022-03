Albert Oprea a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la „ Survivor Romania ”, sezonul trecut. Tanarul de 24 de ani a facut parte din echipa Razboinicilor și a reușit sa faca fața cu brio presiunilor venite din partea colegilor lui. Albert Oprea a venit la „SurvivorExtraShow” și a vorbit despre tot ce se intampla in emisiune. In ediția trecuta, Emil Rengle a fost eliminat din echipa Faimoșolor, dupa ce a reușit sa genereze adevarate conflicte in echipa lui. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 3 A fost acuzat de falsitate și manipulare, iar Rengle a parasit Republica Dominicana cu lacrimi in ochi.…