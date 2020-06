Stiri pe aceeasi tema

- Piața de vehicule comerciale de peste 3,5 tone din Romania a scazut cu 30% in primele patru luni, la aproximativ 5.000 de unitați. Primele zece cele mai vandute modele au impreuna 70% din aceasta piața, iar primele cinci modele au impreuna 50% din...

- Romania a inregistrat o scadere a inmatricularilor de vehicule comerciale de 42,5% in mai, fața de mai 2019, și de 40,5% in primele cinci luni ale anului, in comparație cu perioada similara a anului trecut,...

- Deficitul balanței comerciale a crescut cu aproape un mld. lei la patru luni, pana la peste 6 mld. lei. Exporturile au scazut cu peste 13% Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a crescut, in primele patru luni ale anului,comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu aproape 974 milioane de…

- Piața auto din Marea Britanie a inregistrat scaderi semnificative și in luna mai, in contextul in care showroom-urile au putut fi redeschise abia din 1 iunie. Astfel, britanicii au inmatriculat doar 20.247 de unitați, in scadere cu 89% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Totuși, inmatricularile…

- Piata de gaze naturale are cel mai scazut nivel din punct de vedere al pretului, ”este un nivel istoric”, a declarat marti Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in cadrul videoconferintei “Energie la tine acasa”, organizata de ntia de presa News.ro,…

- Numarul inmatricularilor de motociclete la nivelul Uniunii Europene a inregistrat o scadere de 32,7% in primele patru luni fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 200.000 de unitati, in timp ce piata moto din Romania s-a comprimat cu 17,9%, informeaza, joi, Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Inmatricularile de vehicule comerciale au scazut in Romania, in primul trimestru al anului, cu 33,3% fața de perioada similara din 2019, in timp ce in UE27 scaderea este de 23,2%, informeaza APIA, potrivit Mediafax.Inmatricularile de vehicule comerciale ușoare au scazut in T1 cu 21,2% fața…

- Pandemia de coronavirus a lovit puternic industria auto din Europa, unde inmatricularile aproape ca au fost sistate. Cea mai pronunțata scadere a fost cea din Italia (-85%), urmata de Franța (-72%), Spania (-69%) Marea Britanie (44,4%) și Germania (-38%).Inmatricularile de mașini noi din Germania au…