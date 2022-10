Albano și Romina Power s-au împăcat după 23 de ani. Vin împreună în România, pentru prima oară Albano și Romina Power, unul dintre cele mai cunoscute cupluri muzicale din anii ’80 s-au impacat, dupa 23 de ani. Cei doi vin in Romania, pentru prima data impreuna, sa ne asigure de acest lucru. Pe 11 noiembrie, italienii vor canta la Sala Palatului din București, iar pe 13 pe BT Arena din Cluj-Napoca. Casatoriți din 1970 și pana in 1999, Al BanoCarrisi și Romina Power, fiica actorului Tyrone Power se pot mandri cu trei copii pe care ii au impreuna, dar și zeci de succese lansate, cunoscute pe intreg mapamondul, amintim: ”Sempre sempre”, ”Felicita”, ”Liberta!” ori ”Ci sara”. Șlagare ce i-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

