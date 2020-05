Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile albaneze au inceput duminica demolarea cladirii Teatrului national din Tirana, dupa evacuarea a zeci de actori si activisti care contesta decizia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.De peste doi ani, actori, activisti si membri ai opozitiei contesta planurile Guvernului…

- Ambasadorul Chinei in Israel a fost gasit mort in resedinta sa, a confirmat duminica Ministerul israelian de Externe, citat de DPA. Conform unui purtator de cuvant al politiei, citat de Reuters, ambasadorul a fost gasit decedat in locuinta sa dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului. Ambasadorul Du Wei sosise…

- ​Zeci de protestatari s-au adunat sâmbata în cetrul Berlinului pentru a manifesta împotriva masurilor de restrictie împuse în Germania. "Ne vrem viata înapoi", au strigat protestatarii luati pe sus de politia germana, noteaza Reuters.„Protejeaza…

- Autoritațile de la Tirana vor relaxa masurile riguroase de izolare impuse acum 28 de zile. Insa, pe cei care nu stau in carantina ii va baga la inchisoare, anunța Agerpres.Dupa 28 de zile de masuri riguroase de izolare pentru combaterea coronavirusului, Albania se pregateste se relaxeze unele dintre…

- Miniștrii de finanțe din UE nu au ajuns la un acord in discuțiile care au durat toata noaptea cu privire la sprijinul acordat economiile afectate de coronavirus, discuțiile fiind suspendate pana joi, anunța Reuters, conform Mediafax.Surse diplomatice și oficiali au declarat ca divergențe majore…

- Politia din India a deschis saptamana aceasta un dosar impotriva unui escroc cibernetic necunoscut, care a incercat sa vanda cea mai inalta statuie din lume cu suma de 4 miliarde de dolari, sub pretextul ca banii vor ajuta Guvernul statului Gujarat sa finanteze lupta impotriva noului coronavirus, relateaza…

- Vaduva fostului dictator albanez Enver Hoxha, Nexhmije, a decedat miercuri la varsta de 99 de ani, la 35 de ani dupa decesul sotului sau care a condus Albania timp de peste 40 de ani cu o mana de fier, informeaza AFP potrivit Agerpres. Decesul lui Nexhmije Hoxha, in apartamentul sau modest de la…