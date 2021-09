Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Albaniei a votat vineri primul sau guvern dominat de femei de cand sistemul multipartit a fost introdus in aceasta tara, cu 30 de ani in urma, informeaza Reuters. Foto: (c) MALTON DIBRA / EPA Dupa o sesiune parlamentara care a durat mai mult de 20 de ore, Edi Rama a fost votat ca premier…

- Parlamentul Albaniei a votat vineri primul sau guvern dominat de femei de cand sistemul multipartit a fost introdus in aceasta tara, cu 30 de ani in urma, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Dupa o sesiune parlamentara care a durat mai mult de 20 de ore, Edi Rama a fost votat ca premier pentru…

- Turistul elvețian Liridon H, 28 de ani, s-a aplecat peste balustrada balconului tip Juliette de la etajul 5 al hotelului „Rogner” din Tirana, aceasta a cedat, iar barbatul a cazut pe o mașina din parcare, a informat postul local de televiziune News 24 . Tanarul a fost transportat la spital, insa nu…

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa in Serbia si Albania la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al executivului de la Berlin, Steffen Seibert, potrivit DPA. Merkel va fi primita luni, la Belgrad, de presedintele sarb Aleksandar Vucic, inainte de a se intalni…

- Noi specializari au fost adoptate prin hotarare de Guvern la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, una dintre universitatile de top din Romania. Este vorba de Medicina in limba engleza , Antreprenoriat pentru productia alimentara si Retele si software de telecomunicatii.

- Liderii de companii considera ca prioritatea pentru Guvern este crearea unui sistem fiscal eficient, aceasta prioritate surclasand chiar si cerinta de a imbunatati infrastructura, care de multi ani a fost in topul asteptarilor pe care mediul de afaceri le are de la autoritati, potrivit unei analize…

- In ziua de 22 Iulie 2021, la ora 17:16:28 (ora locala a Romaniei), un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs in Arhipelagul Dodecanez, Grecia, la adancimea de 10km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 171km SV de Aydin, 212km S de Karabaglar, 217km S de Izmir, 237km SV de Merkezefendi,…

- O sedinta de guvern va avea loc sambata, pe ordinea de zi fiind anuntat un singur proiect de hotarare, cel privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si…