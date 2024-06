Stiri pe aceeasi tema

- Poze in loc de fabrici: Cehii de la Tesla prezinta randari despre cum ar trebui sa arate fabrica de baterii de la Braila de 450 mil. lei, desi constructia trebuia sa inceapa de un an, relateaza Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.

- Producatorul de vehicule electrice Tesla va opri productia la fabrica sa germana din Gruenheide timp de cinci zile, in iunie. Decizia a fost luata pentru a imbunatati procesele la unitatea sa de productie din afara Berlinului, a declarat marti , citat de Reuters, potrivit News.ro.

- Europa incearca sa țina ritmul cu SUA și China in producția de baterii pentru mașinile electrice, iar in acest joc Romania va avea un rol esențial. O compamie belgiana va deschide, in județul Galați, o fabrica uriașa de baterii electrice, o fabrica in care doar investiția inițiala va fi de 1,4 miliarde…

- Sute de protestatari care se opun extinderii fabricii Tesla din Grunheide, langa Berlin, s-au confruntat vineri cu politia, in timp ce unii dintre ei incercau sa ia cu asalt uzina de productie a vehiculelor electrice, relateaza The Guardian, preluat de digi24.ro .

- STADA a investit in viitoarea fabrica de medicamente de la Turda peste 60 de milioane de euro, pana acum. Fabrica iși deschide porțile in acest an și va scoate prima cutie de medicamente, in luna octombrie 2024. „Suntem in grafic cu constructia si vom produce in octombrie 2024 prima cutie de medicamente,…

- Subscrierile se refera la achizitiile de unitati de fonduri de actiuni, de la administratori precum Erste, BT Asset Management, BRD AM, Raiffeisen, cat si unitati ale ETF-ului Patria Tradeville listat la bursa locala, noteaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Fondurile mutuale de actiuni, prin…

- Grupul Stihl iși extinde rețeaua internaționala de producție și investește 125 de milioane de euro intr-o noua unitate de producție pentru utilaje cu acumulator și electrice in Romania.