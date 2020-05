Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba fac marti dimineata 18 perchezitii in judetele Alba, Valcea, Sibiu si Gorj, la persoane banuite ca ar fi taiat fara drept arbori din fondul forestier national, iar pentru acoperirea faptelor ar fi folosit avize de insotire false. Prejudiciu a fost estimat la peste 570.000 de lei.

- Politistii au efectuat patru perchezitii domiciliare intr-un dosar in care efectueaza cercetari cu privire la conditiile de import si conformitatea unor camere de izolare biologica (izolete), importate de o firma din judetul Arges. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie…

- Cele sapte persoane retinute de politisti in urma scandalului de vineri dintr-un cartier al municipiului Blaj vor fi cercetate sub control judiciar, a informat, sambata seara, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Sase barbati si o femeie au fost prezentati sambata Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Sase persoane, cinci barbati si o femeie, implicati intr-un scandal care a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un cartier din Blaj, au fost retinute pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in cauza fiind aplicate si amenzi de 33.000 de lei pentru nerespectarea ordonantelor militare, a informat,…

- Trei persoane sunt audiate, vineri seara, in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar privind delapidarea de materiale medicale de protectie, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, descinderile au fost efectuate de politistii din cadrul…

- Un oradean de la care politistii au confiscat peste 3.500 de litri de alcool etilic detinut ilegal a fost cercetat si propus pentru trimitere in judecata, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor.Potrivit comunicatului IPJ Bihor, politistii Serviciului de Investigare…

- Peste 16.700 de pachete de tigari de contrabanda, in valoare de 170.000 de lei, au fost confiscate de politisti de la un satmarean prins in flagrant in Baile Felix, acesta fiind retinut, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor. Potrivit unui comunicat…

- Polițiștii din Dambovița au efectuat percheziții la Primaria Targoviste si pe raza judetului Dambovita in cadrul unor cercetari privind achizitia de produse de curatenie si alte bunuri, potrivit IPJ Dambovița"Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice,…