Stiri pe aceeasi tema

- Un protest inedit a avut loc sambata, la Sebes. Mai multi oameni au protestat din masini impotriva taierilor abuzive din paduri.Oameni veniti din intreaga tara au participat, sambata, la o actiune in semn de protest pentru a condamna taierile abuzive din timpul starii de urgenta, organizata in municipiul…

- Peste 200 de persoane s-au adunat, sambata, in jurul amiezei, intr-un protest organizat la Sebeș, in parcarea din fața fabricii Kronospan. Motivul acțiunii este de a ”condamna taierile abuzive din timpul starii de urgența”, spun organizatorii. Manifestanții poarta steaguri naționale și acțiunea este…

- Ziarul Unirea Iresponsabilitate la Sebeș – protest in plina stare de alerta, impotriva taierilor ilegale de paduri Pentru aceasta sambata este anunțata o acțiune de protest impotriva taierilor ilegale de paduri. Suntem totuși in plina stare de alerta. O perioada in care acțiunile de protest, precum…

- Protest in Piata Victoriei, in prima zi in care Romania a intrat in starea de alerta. Aproape 200 de oameni au iesit in strada, vineri, cu toate ca participarea la mitinguri este interzisa in timpul starii de alerta. Protestatari indeamna la nerespectarea regulilor institute de...

- ​Ministrul Mediului Costel Alexe afirma ca masura interzicerii taierilor legale pe durata starii de urgenta, propusa de deputatul independent Marius Bodea, nu ar fi benefica pentru oameni, mediu si economie. Mai mult, pe plan social, masura ar afecta 3,5 milioane de gospodarii din Romania, care se incalzesc…

- Reprezentantii Ministerului Mediului analizeaza, in prezent, in ce masura este posibila o eventuala suspendare a taierilor de paduri pe perioada starii de urgenta, saptamana viitoare urmand sa aiba loc discutii pe acest subiect cu reprezentantii Romsilva si cei ai directiilor silvice, a anuntat duminica…

- Parlamentarii USR au adresat o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban si ministrului Mediului, Costel Alexe pentru a stopa taierile de paduri in perioada starii de urgenta. "Mai mult ca niciodata trebuie sa transmitem un mesaj ferm de vointa politica de stopare a…