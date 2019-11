Stiri pe aceeasi tema

- Derk de Jong, pastorul olandez in varsta de 78 de ani, din Ocna Mureș, condamnat in prima instanța, la 10 ani de inchisoare pentru viol in forma agravanta asupra nepotului de cinci ani, va executa 4 ani de inchisoare. Condamnarea in prima instanța a avut loc la Judecatoria Aiud. Curtea de Apel Alba…

- Ieri, 8 octombrie 2019, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Curtea de Apel București, care il privește pe un barbat de 63 de ani, din Alba Iulia. Barbatul a fost condamnat la executarea…

- Un medic de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost condamnat definitv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru șpaga. Eduard Moldovanu lua bani de la pacienți pentru a efectua examenul cu aparatul RMN și pentru a interpreta rezultatele. Prima instanța l-a condamnat pe medicul radiolog la…