Cea mai varstnica persoana dintr-un sat din Alba, de langa Blaj, a implinit duminica 100 de ani, aceasta fiind felicitata cu acest prilej nu doar de rude, ci si de autoritatile locale si de preotul paroh. Nascuta in 1 decembrie 1919, la un an dupa Marea Unire de la Alba Iulia, Ana Oniga, care locuieste in Sancel alaturi de fiica si ginerele sau, nu are probleme majore de sanatate, fiind lucida si numai cu auzul fiind mai putin bine. "Nana Ana", cum i se spune, cea mai in varsta persoana din localitate, a primit duminica, la Centenar, nu doar vizita familiei nepoatei sale, profesoara de matematica…