- La data de 5 august 2022, in jurul orei 05,00, polițiștii din Ocna Mureș, in timp ce acționau pe strada Mihail Kogalniceanu din Ocna Mureș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din Ocna Mureș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat…

- La data de 24 august 2022, in jurul orei 01.15, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat un tanar, de 24 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 4 august 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de barbatul de 32 de ani, din Alba Iulia, care a fost depistat de polițiști, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența alcoolului. Informații de background…

- La data de 25 iulie 2022, in jurul orei 18,20, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 49 de ani, din orașul Boldești-Saceni, județul Prahova, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Valea Manastirii, comuna Rameț, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In…

- Luni, 18 iulie, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Europa din municipiu un conducator auto conduce haotic un autovehicul. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat autovehiculul in cauza și șoferul acestuia ca fiind un barbat de 56 de ani din Șimleu…

- La data de 25 iunie 2022, in jurul orei 08,20, polițiștii Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat un barbat, de 48 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Ferdinand I din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 22 iunie 2022, in jurul orei 19,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat, de 41 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ioan Maiorescu din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Tanar de 19 ani din Alba Iulia, prins la volan sub influența drogurilor, pe o strada din municipiu. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 19 ani din Alba Iulia este cercetat penal pentru conducere subi influența substanțelor psihoactive. Acesta a fost oprit in trafic pe Bulevardul Horea din municipiu.…