- Filiala de Crucea Rosie a Judetului Alba a distribuit ajutoare de prima necesitate persoanelor afectate de inundatii in comunele Sona si Cetatea de Balta, in cursul zilei de astazi, 24 iunie 2020. In urma inundatiilor inregistrate in data de 23-24 iunie 2020 in comunele Sona si Cetatea de Balta, care…

Filiala de Crucea Rosie a Judetului Alba a distribuit ajutoare de prima necesitate persoanelor afectate de inundatii in comunele Sona si Cetatea de Balta, in cursul zilei de astazi, 24 iunie 2020. In urma inundatiilor inregistrate in data de 23-24 iunie 2020 in comunele Sona si Cetatea de Balta, care…

- In urma inundatiilor inregistrate azi in zona municipiului Aiud, care au provocat mari pagube materiale si au determinat evacuarea mai multor persoane, Filiala de Cruce Rosie a Judetului Alba in colaborare cu Primaria Municipiului Aiud au intervenit in comunitate prin oferirea de ajutoare de prima necesitate…

- Ziarul Unirea FOTO| Filiala de Crucea Rosie a Judetului Alba a distribuit aproximativ 6 tone de alimente in cadrul campaniei organizate cu prilejul Sarbatorilor Pascale In acest an, avand in vedere contextul actual privind pandemia de COVID-19, activitațile de sprijin desfașurate de Filiala de Cruce…

- Ziarul Unirea FOTO| Preoții din Campeni au distribuit pachete alimentare persoanelor vulnerabile și au donat bani pentru achiziționarea de materiale de protecție pentru personalul unitaților medicale de pe raza protopopiatului Preoții din Campeni au distribuit pachete alimentare persoanelor vulnerabile…

- Ziarul Unirea FOTO| Crucea Rosie Alba a distribuit aproximativ doua tone de alimente si sute de kg de produse igienico-sanitare persoanelor aflate in izolare la domiciliu Avand in vedere situatia dificila creata de pandemia de coronavirus in Romania, Filiala de Cruce Rosie a Judetului Alba a distribuit…

- Filiala de Cruce Rosie a Judetului Alba anunța ca a distribuit 500 de masti si 500 de perechi manusi in comuna Ciuruleasa, unde au fost confirmate 11 cazuri de imbolnavire cu COVID-19. ”In contextul derularii unei anchete epidemiologice in comuna Ciuruleasa si a necesitatii implementarii unor masuri…