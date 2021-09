Un baiat de 10 ani, din Alba Iulia, a fost dat in urmarire dupa ce mama sa a sesizat Politia cu privire la faptul ca, in seara zilei de joi, acesta a plecat din fata blocului in care locuieste si nu a mai revenit, potrivit unui comunicat transmis vineri, AGERPRES, de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. "La data de 2 septembrie 2021, in jurul orei 23,30, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie din municipiu cu privire la faptul ca, in seara zilei de 2 septembrie, fiul sau, Bicer Onur - Seyfettin, de 10 ani, a plecat din fata blocului in care locuieste si…