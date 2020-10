Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confirmate 73 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 9 octombrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, au fost inregistrate 2388 de infectari, de la inceputul pandemiei. 1427 persoane au fost declarate vindecate…

- Au fost confirmate 102 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 8 octombrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, au fost inregistrate 2.316 de infectari, de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore, in județul Alba au…

- Au fost confirmate 19 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 28 septembrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, au fost inregistrate 1.756 de infectari, de la inceputul pandemiei. Localitațile din care provin cazurile noi…

- Au fost confirmate 23 de cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 17 septembrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, de la inceputul pandemiei au fost inregistrate 1446 de imbolnaviri. De asemenea, 093 persoane au fost declarate…

- Au fost confirmate 29 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 9 septembrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, de la inceputul pandemiei au fost inregistrate 1263 de imbolnaviri. Marți, in Alba, au fost realizate 950…

- Au fost confirmate 20 noi cazuri de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 18 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. 7 infectari sunt insa ale unor muncitori care lucrau la autostrada, care au domiciliul in alte județe, dar au fost rezultat in urma testelor…

- Au fost confirmate 15 noi cazuri de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 17 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județul Alba au fost inregistrate 924 imbolnaviri. De asemenea, 724 de persoane au fost declarate vindecate…

- Au fost confirmate 5 noi cazuri de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 16 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județul Alba au fost inregistrate 909 imbolnaviri. Sunt 724 de persoane vindecate, 50.802 teste efectuate…