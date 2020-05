Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost retinute in urma unui scandal ce a izbucnit pe o strada din Blaj, județul Alba, ce a escaladat, dupa intervenția poliției. Enervati de interventia oamenilor legii, zeci de oameni au iesit din casa si s-au imbrancit cu agentii.

- Noua persoane din Alba care nu au respectat masura izolarii la domiciliu au fost amendate, opt dintre ele cu cate 20.000 de lei, iar una cu 10.000 de lei, de catre inspectorii sanitari, a informat, miercuri, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, Alexandru Sinea, potrivit…

- Polițiștii au reținut duminica, 8 martie, aproape 800 de permise de conducere și au dat amenzi de 3,5 milioane lei. Aceștia au intervenit la peste 2.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Potrivit IGPR, polițiștii au constatat, duminica, 826 de infracțiuni, 163 de persoane fiind depistate…

- Ziarul Unirea Actiune a polițiștilor din Blaj: Amenzi de peste 23.000 de lei, 4 persoane reținute pentru furt și mai mulți șoferi s-au ales fara permis Actiune a polițiștilor din Blaj: Amenzi de peste 23.000 de lei, 4 persoane reținute pentru furt și mai mulți șoferi s-au ales fara permis Polițiștii…

- Un bebelus in varsta de 9 luni a fost lovit in zona capului cu o drujba de catre sotul mamei sale, pe fondul consumului de alcool si al unor discutii legate de paternitate, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat, politistii din…