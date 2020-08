Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna din tabara alb-violeta. Din aceasta dimineata antrenorul Octavian Benga poate miza pe toti elevii sai la antrenamente. Cei trei jucatori afectati de COVID-19 de la ASU Politehnica, Mario Contra, Raul Vidrasan si Bogdan Vasile, au primit rezultate negative dupa testarea efectuata luni. Mario…

- ASU Politehnica arata bine in cele doar doua jocuri amicale disputate. Alb-violetii s-au impus si in aceasta seara pe „Stiinta”, scor 3-0 cu noua divizionara C din Caras, Progresul Ezeris, dar au in continuare destui componenti ramasi in izolare. La final antrenorul Octavian Benga a subliniat „nedreptatea”…

- Primul joc al alb-violetilor dupa corvoada parcursa in aceasta vara s-a lasat cu foarte multe goluri in poarta adversa. Jucatorii Politehnicii au dat de pamant cu cei ai Universitatii de Vest intr-un 11-1 fara istoric disputat astazi pe „Stiinta”. Pe langa numeroase absente, Octavian Benga, antrenorul…

- Alb-violetii au in sfarsit joc in weekend dupa ce nu a putut disputa primele amicale stabilite. ASU Politehnica o va intalni sambata dimineata, pe arena „Stiinta”, pe divizionara a patra timisoreana CSU Universitatea de Vest intr-un meci cu portile inchise. Fanii nu vor putea asista la joc din cauza…

- ASU Politehnica se pregateste in aceasta perioada cu un numar redus de jucatori dupa aparitia cazurilor de COVID-19 in lotul alb-violet. Astfel, la sedinta din aceasta dimineata doar 11 jucatori au fost sub comanda „principalului” Octavian Benga iar trei dintre acestia sunt pusti din propria pepiniera.…

- ASU Politehnica e in grafic din aproape toate punctele de vedere. Alb-violetii au efectuat si prima etapa de testare pentru depistarea noului coronavirus, toti cei 34 de membri verificati, jucatori si staff, au iesit negativ, prin urmare echipa de pe „Stiinta” poate evolua in meciuri amicale, cu conditia…

- Jucatorii aflati la finalul perioadei contractuale cu ASU Politehnica au inceput sa semneze noi intelegeri cu clubul alb-violet. Bogdan Vasile, Ionut Coada si Alexandru Pop vor evolua si in urmatorul sezon pentru formatia sustinuta si financiar de suporteri. De asemenea cei trei pot semna ulterior pentru…

- Mihai Teja (41 de ani), antrenorul lui FC Voluntari, are de ce sa fie mulțumit. Echipa sa pare ca ține ritmul pe care il avea inaintea intreruperii competiției. Ilfovenii au trecut peste FCSB in amicalul disputat miercuri in Berceni, 2-0. Startul Ligii 1 se apropie, iar cluburile fac ultimele „retușuri"…