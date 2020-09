Novak Djokovic, descalificat de la US Open după ce a lovit cu mingea un arbitru

Here’s what he did. #Djokovic pic.twitter.com/iVjP5UG7ER — Greg Brady (@gregbradyTO) September 6, 2020 Novak Djokovic a făcut scandal la US Open din cauza unor decizii legate de respectarea protocolului impus pentru evitarea contaminării cu… [citeste mai departe]