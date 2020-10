ALARMANT Românii își oferă datele cu caracter personal extrem de ușor: țara noastră e în top 3 din Uniunea Europeană Asociațai de protecția consumatorilor InfoCons arata ca 1 din 4 cetațeni ai UE cu varste cuprinse intre 16 și 74 de ani au susținut ca au evitat sa furnizeze informații personale serviciilor de rețea sociale sau profesionale in 2019 din motive de securitate. In toate statele membre ale UE, cea mai mare parte a persoanelor care au evitat sa furnizeze informații personale serviciilor de rețea sociale sau profesionale s-a inregistrat in Franța (40%), urmata indeaproape de Olanda (39%), Finlanda (37%) și Slovacia și Suedia (fiecare 36%). In schimb, o parte mai mica a populației s-a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

