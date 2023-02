Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 11:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit din localitatea Ceamurlia de Sus, judetul Tulcea.Potrivit ISU Delta Tulcea, pentru gestionarea situatiei de urgenta,…

- O alarma de incendiu a izbucnit in camera tehnica a uneia dintre cladirile Ministerului rus de Externe, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a instituției, Maria Zakharova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Incendiu la un depozit cu produse alimentare situat pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitala. Suprafata afectata este 250 de metri patrați, cu posibilitatea de extindere la intreg depozitul. . Pompierii intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit situat pe bulevardul Iuliu…

- O bucatarie de vara din satul Braiești, comuna Cornu Luncii, a fost distrusa de un incendiu pornit de la afumatoare, mai exact de la efectul termic produs de slanina care a lua foc. Alarma de incendiu s-a dat joi, in jurul orei 13.30.Pompierii și Polițiștii Secției Rurale Malini au fost alertați ca…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Prahova a intervenit, marti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la capela bisericii din satul Puchenii Mosneni, comuna Puchenii Mari. La interventie au participat cinci autospeciale cu apa si spuma si o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime.La…

- INCENDIU in Parcul Arini din Sebeș: O cladire parasita a fost cuprinsa de flacari Pompierii din Sebeș intervin marți seara, in jurul orei 20.10, la un incendiu izbucnit in Parcul Arini din Sebeș. Potrivit ISU Alba, din primele informații, o cladire parasita ar fi fost cuprinsa de flacari. La fața locului…

- INCENDIU la Sebeș: O cladire dezafectata din parcul Arini, cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale INCENDIU la Sebeș: O cladire dezafectata din parcul Arini, cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale Un incendiu a izbucnit in seara zilei de marți, 22 noiembrie,…

- Pompierii militari de la Solca, ajutați de echipaje de pompieri voluntari, au intervenit, luni seara, la un incendiu izbucnit in satul Parteștii de Sus, comuna Cacica. Alarma s-a dat la ora 18.30.Pompierii au gasit un incendiu care se manifesta generalizat la depozitul de furaje și la adapostul de ...