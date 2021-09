Capitala, care se afla in scenarul galben, este inconjurata de localitati plasate in Scenariul Rosu. Pana in acest moment, sunt 7 orasele care, sambata, inregistrau valori ale incidenței COVID-19 de peste 3 la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov s-a intrunit in ședința pentru a adopta noi masuri pentru limitarea raspandirii […] The post ALARMA! Bucurestiul, inconjurat de localitati in Scenariul Rosu. Ce restrictii sunt aici? first appeared on Ziarul National .