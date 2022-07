Alarmă: 70% din suprafața României este afectată de secetă Aproape 70% din suprafața Romaniei este afectata de seceta pedologica, iar noul val de caldura va afecta puternic țara nostra și va prelungi seceta. In paralel, a crescut foarte mult consumul de apa, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna, in ședința de guvern. ”Urmarirea și analiza fenomenului de seceta pedologica, urmarirea femonelor extreme, astfel incat autoritațile sa fie inștiințate. In ceea ce privește seceta pedologica putem afirma ca 70% din țara este afectata. Vorbim de afectare ușoara, medie sau extrema. Fenomenele extreme: sunt cateva zone afectate de seceta puternica, dar in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca 70% din tara este afectata de diverse faze ale secetei pedologice, iar in privinta rezervei strategice de apa, cele 40 de lacuri de acumulare, cu importanta strategica, sunt la un grad de umplere de 68%. Ministrul a…

- Aproape 70% din suprafața Romaniei este afectata de seceta pedologica, iar noul val de caldura va afecta puternic țara nostra și va prelungi seceta. In paralel, a crescut foarte mult consumul de apa, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna, in ședința de guvern. "Urmarirea și analiza…

- Cele 40 de lacuri de acumulare, cu importanta strategica, sunt la un grad de umplere de 68- . Apel la consum rational al apei potabile. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca 70- din tara este afectata de diverse faze ale secetei pedologice, iar in privinta…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca 70% din tara este afectata de diverse faze ale secetei pedologice, iar in privinta rezervei strategice de apa, cele 40 de lacuri de acumulare, cu importanta strategica, sunt la un grad de umplere de 68%. Ministrul a…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in sedinta Executivului, despre efectele secetei ca cere „un plan cat se poate de coerent in ceea ce priveste interventia si sprijinul autoritatilor locale”. Ciuca a spus ca a avut o discutie atat cu ministrul Mediului cat si cu ministrul de Interne, in…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat ca aproape 70% din suprața Romaniei este afectata de seceta pedologica, iar in paralel a crescut foarte mult consumul de apa. El a precizat ca incepe un val nou de caldura care va afecta puternic Romania și va prelungi seceta. ”Urmarirea și analiza fenomenului…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus ca Ministerul Apararii Naționale sa inceapa lucrarile pentru a gasi o soluție in zona afectata de surparea podului peste Siret in județul Neamț. „Premierul a dispus ca MApN sa inceapa lucrarile pentru a gasi o soluție in zona afectata de surparea podului peste Siret…

- Ministerul Finanțelor analizeaza metode de optimizare a mediului fiscal, fara a modifica insa sistemul de impozitare, a declarat miercuri primul – ministru Nicolae Ciuca. „In discutiile pe care le-am avut in cadrul coalitiei, ieri dupa amiaza am stabilut ca la nivelul Ministerului Finantelor sa avem…